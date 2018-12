Pět let od osudné nehody: Co vše víme o stavu Michaela Schumachera?

— Autor: -čem / EuroZprávy.cz

Dnes je to přesně pět let od tragické nehody Michaela Schumnachera. Někdejší pilot Formule 1 utrpěl 29. prosince 2013 při lyžování vážné zranění, po kterém skončil upoutaný na lůžko. Informace o jeho aktuálním zdravotním stavu se na veřejnost dostávají jen minimálně. Podívejte se spolu s námi na to, co se svět o stavu legendárního jezdce letos dozvěděl.