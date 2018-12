Poplach na letišti v Hannoveru: Auto prorazilo bránu a začalo pronásledovat letadlo

Letadla na letišti severně od metropole spolkové země Dolní Sasko nepřistávala, ani z něj nevzlétala zhruba od 16:00 do 20:00 SEČ. Na letištní plochu krátce před přerušením provozu vjel automobil, který před tím prorazil bránu. Řidič se snažil pronásledovat letadlo, které právě přiletělo z Atén. Policistům se jej ale podařilo rychle zadržet.

