Rok a půl prezidenta Macrona: Z diplomacie zůstaly jen krásné projevy. Slova, slova, slova...

Angažmá francouzského prezidenta Macrona má problémy v jeho uskutečnění. Zejména v oblasti lidských práv a životního prostředí, tedy dvou rozhodujících oblastech, jimiž francouzská zahraniční politika přitahovala. Očekávání při nástupu Macrona byla přitom vysoká. „V několika svých projevech – v OSN v New Yorku a před americkým Kongresem ve Washingtonu o multikulturalismu, v Aténách a na Sorbonně o Evropě - , položil pilíře vize světa a jedné ambice,“ píše Le Monde.

Dva přísliby: obnova multilateralismu a Evropy

Macronovy přísliby působily tváří v tvář unilateristickému stáhnutí Spojených států amerických, vůči nastupující moci Číny a návratu Ruska na mezinárodní scénu, jako slova obhájce Evropy a „humanistická vize globalizace“, v níž francouzský prezident vystupoval jako zastánce „demokracie a pokrokových hodnot“, a jako „lídr svobodného světa“. Neopomněl zdůraznit, že je zároveň také „hlasem zapomenutých“. „Nenabídl méně než dvojí obnovu: obnovu multilaterlismu a obnovu Evropy,“ píše francouzský list.

Uvědomoval si přitom, že ve chvíli, kdy dojde k dosažení brexitu, bude Francie - jako jediný evropský člen Rady bezpečnosti OSN – v doslova historické diplomatické roli, nepoměřitelnou ani její geografií, populací a ekonomikou; a o to více ve chvíli, kdy německá kancléřka Angela Merkelová právě končí svou vládu a Londýn opouští evropskou loď, bude právě on jediným kapitánem na lodi Evropy a zároveň také „vůdcem svobodného světa“.

V editorialu Le Mondu se uvádí, že se tahle souhra okolností Francii dlouho nezdařila. Ambice vedená mužem, jehož proevropské a pokrokové přesvědčení se zdálo souznít s upřímnými, ne-li vášnivými slovy, tu dlouho nebyla. „Muž, který dokázal najít slova – na rozdíl od Françoise Hollanda, který se ukázal být v bouři sice důvěryhodným, ale jen vzácně dokázal vysvětlit svá rozhodnutí Franouzům: co se týče kvality, můžeme si tu i risknout, srovnatelné s projevy Baracka Obamy, mistra zlatníka v této disciplíně,“ píše Le Monde.

Krize macronovské ambice

Brzy ale přišla krize této ambice. „Po roce a půl po svém příchodu k moci nedokázal Macron každopádně překonat fázi projevů,“ míní list. V některých otázkách dokonce, jako je Sýrie, zavládl zmatek. Francouzská diplomacie je podle editorialu ve stádiu, v níž se mísí zklamání z ambicí se smutkem z krizí možností a prostředků, které jsou k dispozici.

Je ale ještě brzy na to, abychom tu činili předčasnou diplomatickou bilanci za celé období pětiletého mandátu, soudí editorial, musíme si počkat na konec celého mandátu, nebo alespoň na okamžik, kdy bude muset prezident projít vážnou krizí, abychom věděli, z „jakého je on sám dřeva“; můžeme ale již dnes srovnávat, zda po Macronových příslibech, jež provázel vzrušený dech, následovaly také smělé činy. „Zatím chápeme, že priority francouzské diplomacie – bezpečnost a ekonomika – zůstávají neměnné, a vše, co se dotýká lidských práv, migrace a životního prostředí, hlas prezidenta nenásledují činy,“ píše kriticky Le Monde.

Podle listu je obtížné, aby francouzská zahraniční politika prošla revolucí, neboť jde o oblast, jež „nepostrádá kvalitní služebníky, ale má nedostatek teoretiků a nových myšlenek“. Levice, domnívá se Le Monde, nedokázala za posledních dvacet let přijít na to, co by mohla být její zahraniční politika. Dokáže Emmanuel Macron, jenž se zdál být osvobozen od cynismu mitterrandovské éry, zavést zahraniční politiku, „humanistickou a pokrokovou“, jak ji sám slíbil?