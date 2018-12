Odmítne-li parlament dohodu, brexit se možná neuskuteční. Oznámil ministr

Britové se pro odchod své země z EU vyslovili v předloňském referendu, vystoupení Británie je plánováno na 29. března příštího roku.

Britská premiérka Theresa Mayová s EU sjednala dohodu o podobě brexitu, stále však chybí souhlas britského parlamentu. Ten by měl v debatě o dohodě pokračovat 9. ledna.

Fox patří mezi přední zastánce odchodu Británie z EU. V rozhovoru nicméně uvedl, že v případě neschválení dohody si není jistý, zda by dal brexitu o moc větší šanci než "padesát na padesát".

Britští ministři nejsou jednotní v názoru na to, co by se mělo stát v případě, že poslanci v lednu dohodu s EU odmítnou. Ministryně práce Amber Ruddová, která je blízkou spojenkyní premiérky Mayové, nedávno uvedla, že v případě odmítnutí dohody by existoval "přesvědčivý argument" pro druhé referendum. Mayová přitom další lidové hlasování dlouhodobě odmítá.