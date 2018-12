Zastavení brexitových hodin? Británie zvažuje radikální krok, v Bruselu se líbit nebude

O možnosti prosadit odklad brexitu, pokud vláda tento krok neučiní sama, spolu jednají zástupci konzervativců a labouristů už několik týdnů. Jako nejpozdější pravděpodobné datum odkladu uvádí The Observer červenec příštího roku. Tuto eventualitu probírali s vlivnými zástupci obou hlavních stran členové kabinetu Theresy Mayové a premiérka sama zvažuje scénáře, v nichž požádá Brusel o odklad, napsal britský nedělník.

"Probírali jsme to se členy vlády," uvedl jeden z vlivných konzervativních poslanců. "To, že se nyní musí možnost odkladu detailně zvážit, samozřejmě veřejně neřeknou. Chceme-li se vyhnout odchodu bez dohody a pokud premiérčina dohoda neuspěje, budeme muset požádat o zastavení hodin, čímž získáme čas na rozhodnutí, jakou cestou se vydat," dodal.

Robert Peston: “Growing numbers of MPs are talking to me about how now the only option is to stay, and they now think the only route to this is through another referendum."#PeoplesVote #Brexit #StopBrexit #Pestonhttps://t.co/9x4dm86tPg