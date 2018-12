Další problém Macronova exporadce Benally: Přiznal, že zneužil diplomatické pasy

Co se mění v roce 2019? Důchody, rodičovská, mzdy...

"Asi jsem udělal chybu, že jsem ty pasy používal," řekl Benalla listu Le Journal du Dimanche (JDD). "Ale udělal jsem to jen pro své osobní pohodlí, abych snáze prošel na letištích," dodal prezidentův exporadce s tím, že mu z pasů neplynuly žádné jiné výhody. "Nevím, jak jinak by mi mohly posloužit," řekl.

Další kolo aféry se rozhořelo poté, co investigativní server Mediapart informoval, že Benalla v uplynulých měsících vycestoval s diplomatickým dokumentem do několika afrických zemí a do Izraele. V září přitom během slyšení v Senátu uvedl, že své dva diplomatické pasy při odchodu z funkce bezpečnostního poradce nechal v kanceláři v Elysejském paláci.

Otazníky vyvolala především Benallova prosincová cesta do Čadu, kam dorazil krátce před tím, než na návštěvu zavítal i jeho bývalý zaměstnavatel - prezident Macron. Benalla se v Čadu údajně sešel i s prezidentem Idrissem Débym.

V rozhovoru poskytnutém listu JDD Benalla uvedl, že diplomatické pasy na konci srpna nechal v Elysejském paláci, počátkem října mu je ale vrátili spolu s jeho osobními věcmi, které nechal na někdejším pracovišti. "Když mi je vrátili, neviděl jsem důvod, abych je nepoužíval," tvrdil.

Aféru, která se ve Francii kolem jeho pasů rozhořela, označil Benalla za "naprosto nepřiměřenou". Ujistil, že v následujících dnech doklady vrátí ministerstvu zahraničí.

Benalla kvůli používání diplomatických pasů po odchodu z funkce čelí vyšetřování pro podezření ze zneužití důvěry a zneužití úředních dokumentů. Prezidentský úřad už dříve uvedl, že o tom, že Benalla dál užívá diplomatické pasy, neměl tušení.

Ještě bezpečnostní poradce prezidenta Macrona se Benalla do hledáčku francouzských médií dostal letos v létě, kdy byly zveřejněny záběry z prvomájové demonstrace. Benalla byl na akci pozván policií jako pozorovatel, avšak podle kamerových snímků se aktivně zapojil do policejního zásahu. Kamera jej zachytila, jak v civilním oblečení, ale s policejní helmou na hlavě, účastníky demonstrace bije.

Macron následně čelil kritice především kvůli způsobu, jak na Benallovo chování reagoval. Podle opozice jej totiž nepotrestal dostatečně a až pod nátlakem po zveřejnění záběrů v médiích jej ze svých služeb propustil. Bývalý Macronův spolupracovník byl mezitím obviněn z násilností, rušení policejního zásahu a z neoprávněného nošení odznaků státní moci.

Kauza kolem užívání diplomatických pasů se rozhořela v době, kdy Macron čelí tlaku kvůli protestům takzvaných žlutých vest, tedy lidí nespokojených se sociální a hospodářskou politikou současné francouzské vlády. V sobotu se konaly po celé Francii již posedmé demonstrace. Tentokrát ale přilákaly mnohem méně lidí než dříve. Podle neoficiálních odhadů se protestů zúčastnilo 12.000 osob. V sobotu 22. prosince to bylo 38.600 lidí, o týden dříve 66.000. První demonstrace žlutých vest 17. listopadu přilákala 282.000 lidí.