Benátky budou moci vybírat od turistů peníze za vstup do centra

V závislosti na ročním období by severoitalské město mohlo od lidí, kteří si budou chtít prohlédnout historické jádro, žádat od 2,50 do deseti eur (64 až 257 korun).

Nové opatření by se mělo dotknout pouze jednodenních turistů, kteří si město chtějí prohlédnout, aniž by se v něm ubytovali. Hoteloví hosté platí v Benátkách podobně jako jinde městskou daň. Jakým způsobem by lidé vstupné platili, zatím není jasné. Uvažuje se o tom, že by se poplatek vybíral například na výletních lodích či v autobusech, které do města turisty přiváží.

Benátská radnice se nyní zabývá tím, jak najít "vyváženou regulaci", která "by chránila všechny ty, kteří na našem území žijí, studují a pracují", napsal na twitteru starosta severoitalského města Luigi Brugnaro.

Benátky dlouhodobě bojují s velkým množstvím turistů, kteří si chtějí historické město prohlédnout. Turisté ve městě daleko převyšují počet obyvatel. Místní úzké uličky se tak v době hlavní turistické sezony stávají téměř neprůchodné. Davy jsou obzvlášť velké, když do města dorazí výletní lodě s tisíci turisty na palubě, kteří okamžitě vyrazí na výlet do města.

Hromadná turistika a vylidňování jsou již dlouhou dobu příčinou nespokojenosti Benátčanů. Loni v létě dokonce vyšlo do ulic kolem 2000 místních na protest proti turistickému průmyslu. Již roky město jedná o možnosti regulace počtu turistů ve městě. Cílem je podpořit odpovědný a udržitelný cestovní ruch s ohledem na zájmy obyvatel.

Opatření obsažené v zákoně o rozpočtu se netýká jen Benátek. Poplatek za vstup budou moci vybírat například i ostrov Elba či Liparské ostrovy. Ty budou moci žádat od 2,50 do pěti eur.