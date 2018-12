Mediální gramotnost ve Francii: Rozpoznat dezinformace se učí už ve školách

— Autor: ČTK

Co se týče školní výuky mediální a internetové gramotnosti, je Francie ve světě tahounem. Na rozdíl od jiných zemí zvolila v této otázce centralizovaný přístup a v posledních letech výrazně navyšuje financování pro projekty, které žáky informují o úskalí online světa. Téma rozebírá reportáž amerického listu The New York Times.