Lodě s 50 migranty nesmí zakotvit v žádném z přístavů

Loď Sea-Watch 3 nalodila 32 migrantů v nouzi už 22. prosince, tedy před více než týdnem. Na její palubě jsou mimo jiné čtyři ženy, tři nezletilí bez doprovodu, dvě malé děti a kojenec. Na palubě lodi Sea Eye je od soboty 17 lidí, mezi nimi i jedna žena a dvě děti.

"Jsme dobře vybavení, ale zima ve Středomoří a zrádné počasí si vybírají daň na zdraví už tak oslabených lidí," varoval před několika dny šéf záchranné mise Sea Watch Philip Hahn. "Vzhledem k předpovídanému zhoršení počasí a podmínek na moři čekají naše lodě na bezpečný evropský přístav, v němž by mohly migranty vylodit," uvedly dnes obě organizace v novém prohlášení.

K apelu obou neziskových organizací se dnes přidal i Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR). Ten vyzval země, aby "neprodleně nabídly bezpečný přístav". Organizace také vybídla, aby se státy dohodly na systému, který by záchranným lodím poskytl jistotu ohledně možnosti zakotvit.

Záchranné mise nevládních organizací se potýkají s problémy ohledně povolení k zakotvení už dlouhé měsíce. Nynější italská vláda uzavřela přístavy lodím s migranty hned po nástupu k moci letos v červnu. Ráznou protiimigrační politiku prosadila vládní strana Liga v čele s Matteem Salvinim. Hlavní migrační trasa do Evropy přes moře se vzápětí přesunula z centrálního do západního Středomoří.

Podle údajů Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) připlulo letos do poloviny prosince do Evropy přes Středozemní moře 113.145 lidí, loni to bylo ve stejném období 168.258 lidí. Při pokusu migrantů dostat se do Evropy letos přišlo o život nebo je pohřešováno více než 2200 lidí.