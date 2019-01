Uprchlíci našli nový způsob, jak se dostat do Evropy. Nevyšel jim

Každý z běženců zaplatil 4500 eur (přes 115.000 Kč) pašerákovi za to, že je dostane přes hranici. Řidič dodávky, která matrace vezla, utekl, jakmile pohraniční stráž chtěla zkontrolovat náklad. Když matrace španělská Guardia Civil (civilní stráž) rozřízla, objevila dva muže. Oba byli převezeni do centra pro migranty.

Španělská námořní záchranná služba rovněž dnes oznámila, že zachránila 111 běženců, kteří se snažili překonat Gibraltarský průliv a okolní vody. V průlivu na západním konci Středozemního moře dělí Afriku od Evropy pouhých 14 kilometrů. Plavba zde ale kvůli silnému větru a proudům může být nebezpečná.

Podle údajů Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) připlulo loni do poloviny prosince do Evropy přes Středozemní moře 113.145 lidí, v roce 2017 to bylo ve stejném období 168.258 lidí. Při pokusu migrantů dostat se do Evropy loni přišlo o život nebo je pohřešováno více než 2200 lidí.

Záchranné mise nevládních organizací, které operují ve Středozemním moři, se potýkají už dlouhé měsíce s problémy ohledně povolení k zakotvení v některém z evropských přístavů. Nynější italská vláda uzavřela přístavy lodím s migranty hned po nástupu k moci loni v červnu. Ráznou protiimigrační politiku prosadila vládní strana Liga v čele s Matteem Salvinim. Hlavní migrační trasa do Evropy přes moře se vzápětí přesunula z centrálního do západního Středomoří.