Útok muslima v Manchesteru? Muž zřejmě trpí psychickou poruchou, skončil ve vazbě

Zadrženého útočníka vyšetřil lékař, který vyjádřil pochybnosti o mužově psychickém zdraví, uvedla manchesterská policie. "Vyšetřování protiteroristické policie nicméně pokračuje," zdůraznila. Dodala, že muž se nyní nachází v jednom zabezpečeném zdravotnickém zařízení. Později oznámila, že detektivové jsou si téměř jistí, že muž neměl komplice. Přesto ještě prověřují, zda jej k činu někdo nenavedl nebo mu nepomáhal.

Muž, jehož totožnost policie nezveřejnila, v pondělí večer pobodal na nádraží Victoria v centru severoanglického města kuchyňským nožem tři osoby - muže, ženu a policistu. Muž a žena - oba ve věku mezi 50 a 60 lety - jsou stále v nemocnici. Policista, který utrpěl bodné zranění na rameni, byl po ošetření z nemocnice propuštěn. Podle svědků z místa činu útočník křičel "Alláh" a "Ať žije chalífát".

Social media footage of the suspect shouting "Allah Akbar" as he was taken into the police van after stabbing three people (Man, woman and a police officer) at #Manchester #Victoria station pic.twitter.com/7m2w0w90su