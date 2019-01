Zavede Slovensko opět povinnou vojnu? Ministr obrany rozproudil debatu

Podle ministra Gajdoše, který ve vládě zastupuje Slovenskou národní stranu (SNS), je v současnosti v aktivní službě či zálohách dostatečné množství personálu i bez povinné vojenské služby. "Ale do budoucna, samozřejmě, by i tato varianta mohla připadat v úvahu, protože zájem o vstup do ozbrojených sil stagnuje," uvedl ministr.

Zvažovaná změna by podle Gajdoše vyžadovala celospolečenskou debatu a značné investice do infrastruktury. Odůvodněná by byla tehdy, jestliže by by bylo na obranu země potřeba ozbrojené síly navyšovat.

V současnosti se resort obrany snaží lákat do armády zaměstnance pomocí vyšších platů. Podle návrhu nové koncepce by měli slovenští vojenští profesionálové brát v budoucnu až o čtyřicet procent více než dnes.

Povinná vojenská služba na pětimilionovém Slovensku byla zrušena v roce 2006, tedy o rok později než v ČR. V současnosti slouží ve slovenské armádě zhruba 13.000 profesionálních vojáků, což je o 8000 méně než v české. V roce 2017 země obnovila systém aktivních záloh.