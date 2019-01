Islamistický extremismus? Hrozba se proměňuje, zní z Británie

Co se mění v roce 2019? Důchody, rodičovská, mzdy...

Nutný je obezřetný přístup

Tento obraz je podle renomoveného deníku chybný. Policejní data totiž ukazují, že běloši již v počtu podezřelých předčili Asiaty a stali se největší etickou skupinou zatýkanou v Británii v souvislosti s terorismem, konstatuje editorial. Připomíná, že počet lidí, které eviduje vládní program pro prevenci krajně pravicového extremismu, se meziročně zvýšil hned o třetinu.

Bývalý neonacista nedávno Independentu sdělil, že krajně pravicoví extremisté v Británii si uvědomili, že musí být serióznější a získat podporu středních vrstev. "Varuje, že cílí na studenty a mladé zaměstnance, těží z jejich strachu z terorismu a brexitu," píše britský server. Připouští, že k tomuto varování je nutno přistupovat obezřetně, ačkoliv není zcela nové.

Ideologie krajní pravice zažívá společenskoekonomickou expanzi dvojím způsobem, vysvětluje prestižní deník. Zaprvé poukazuje, že politické skupiny jako Británie především mají dravou strategii na sociálních sítích, kde lákají nové příznivce skrze nastolování témat blízkých srdcím mnoha lidí z různých společenských vrstev, která jsou zcela oddělená od jejich hlavních politických cílů.

Fotka podvyživeného štěněte doplněná slovy "sdílejte to, pokud si myslíte, že nikomu v Británii by se nemělo vést takto" představuje snadnou návnadu a přiláká naivní internetové uživatele, kterým jsou později servírovány mnohem více znepokojivé zprávy, nastiňuje The Independent. Dodává, že mnoho lidí, kteří na Facebooku sdílí takové příspěvky Británie především ani netuší, že vůdci skupiny, Paul Golding a Jayda Fransenová, jsou ve vězení za nenávistné projevy.

Náboženský a politický extremismus se přiživují

"Zadruhé, krajní pravice dobře využívá popularitu komentářů na YouTube, kde pod maskou tradičního libertariánství využívá svobodu internetových platforem a říká nevyslovitelné," pokračuje editorial. Konstatuje, že toto dokáže zaujmout velké publikum, které cítí, že moderní stranická politika je již neoslovuje.

Repertoár těchto krajně pravicových poselství na YouTube zahrnuje vše od hněvu na moc politických elit po nebezpečí feminismu jdoucího proti údajným "biologickým základům" genderově podmíněného chování - ačkoliv věda jeho existenci odmítá -, připomíná britský deník. Doplňuje, že nezanedbatelná část poselství se týká moderní verze teorií o rasové nadřazenosti a eugenice.

Navíc postavy jako kanadský akademik Jordan Peterson propůjčují tomuto internetovému hnutí punc intelektuální serióznosti, který je mnohem přitažlivější než chuligánství Ligy na obranu Anglie, zdůrazňuje renomovaný server. Za nejvíce znepokojivý považuje způsob, jakým toto nové hnutí cílí na ambiciózní a chytré mladé lidi, kteří mají velký potenciál pozitivně přispět společnosti a ekonomice.

"Mládí a nespokojenost jsou nebezpečnou kombinací, především tam, kde existuje pocit intelektuální či ideologické nadřazenosti," deklaruje The Independent. Připomíná, že takto funguje náboženský extremismus a politický extremismus ostatně sází na stejný pocit vnitřní tísně, přičemž britské protiteroristické instituce potvrzují, že krajně pravicový a islamistický extremismus se vzájemně přiživují.

Doteď se mnozí uklidňovali, že obliba krajně pravicových zapálenců na Twitteru je pouhým projevem podivného šílenství, avšak hrozba krajně pravicového extremismu již dávno není k smíchu, varuje britský server. Připouští, že zpravodajské a bezpečnostní složky na ni reagují adekvátně, ale dodává, že je také na liberálech a umírněných, aby hlásali extrémní stanoviska v oblastech, kde mohou být slyšet a varovali ty, kteří se potenciálně mohou stát oběťmi chytré taktiky pravicových extremistů snažících si zajistit jejich podporu.