Britky přinucené k sňatku v cizině musí repatriaci uhradit. Politička je žděšena

Podle britského deníku musejí oběti vynucených sňatků, které požádají o pomoc ministerstvo zahraničí, shromáždit "stovky liber na úhradu letenky, jídla a ubytování". Ženy, které takovou sumu nebudou schopny zaplatit, budou muset s ministerstvem zahraničí sepsat dohodu o půjčce ještě před nastoupením do letadla. Pasy jim budou zabaveny, dokud půjčku nesplatí.

Roku 2016 ministerstvo zajistilo repatriaci 55 obětí nuceného sňatku a o rok později 27 dalších. Úřad v těchto letech půjčil osmi nuceně provdaným ženám na repatriaci 7765 liber (222.000 Kč). Z toho splaceno zatím bylo 3000 liber.

Čtyřiadvacetiletá žena, která patří k zadluženým, britskému deníku sdělila, že má dluhy, bydlí v ubytovně se snídaní a hrozí jí, že se ocitne na ulici. "Vzhledem k tomu, čím mne nechali projít, se nemohu o pomoc obrátit na svou rodinu," sdělila.

Ministerstvo zahraničí svůj postup obhajuje tím, že k repatriaci jsou použity peníze poplatníků a je třeba je vrátit.

Labouristická poslankyně Yvette Cooperová sdělila, že ji článek v The Times "zděsil". Podle ní je nemorální nechat tyto oběti za návrat platit. Věcí se chce zabývat sněmovní zahraniční výbor. Jeho předseda Tom Tugendhat k věci řekl, že je to ohromující.

On @bbc5live to talk about @thetimes story on forced marriage. @FMUnit does fantastic work, that should not be forgotten. @foreignoffice is a world leader in helping victims trafficked abroad into slavery and deserves praise but victims shouldn't have to pay for their rescue.