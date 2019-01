Uprchlíci přinášejí nemoci? Šéf italského zdravotního ústavu rezignoval, má dost populistické vlády

"Je zřejmé, že když vicepremiér (Matteo Salvini) řekne, že si jako otec myslí, že očkování je příliš, je zbytečné a nebezpečné, není to jen nevědecký přístup. Je to postoj protivědecký," řekl Ricciardi v rozhovoru s listem Corriere della Sera. "Proč je ho (očkování) příliš, proč je zbytečné a nebezpečné, to tento člen vlády nerozvedl," dodal bývalý šéf zdravotního úřadu a vysvětlil, že co se týče očkování, Itálie se řídí mezinárodními standardy.

"Bez ustání opakovat, že migranti přinášejí nemoci, není nijak opodstatněné," uvedl dále 59letý docent preventivního lékařství. Některé úřady se kvůli tomu dostávají do potíží - jsou nuceny k autocenzuře, aby neprotiřečily politikům.

"Tvrdit, že spalovny patří minulosti, jak učinil ministr životního prostředí Sergio Costa, nemá smysl. V Kodani a Stockholmu se používají spalovny poslední generace, které jsou velmi výkonné a stoprocentně dbají na ochranu životního prostředí," uvedl další příklad bývalý ředitel zdravotního úřadu.

Ricciardimu se nelíbí ani opatření vlády, které rozšiřuje možnosti likvidace odpadních vod v zemědělství. Rozhodnutí podle něj bylo učiněno, aniž vyhodnotilo, jaký bude mít dopad. "A přesto se jedná o rozhodující věc, co se týče zdravotní prevence a veřejného zdraví," vysvětluje.

"Toto všechno mi připomíná doporučení Donalda Trumpa Národnímu ústavu zdraví, totiž aby už více neužíval termín 'evidence-based' čili založený na důkazech. Tento postoj se naučili populisté, kteří s vědou spolupracují jen s obrovskými potížemi," soudí Ricciardi.

Koaliční vláda protiimigrační Ligy, již vede Salvini, a protestního Hnutí pěti hvězd vládne v Itálii od června minulého roku. Zatímco předchozí levicová vláda prosadila zákon o povinném očkování. Současná populistická vláda loni v srpnu pozdržela do března 2019 povinnost rodičů dětí školního i předškolního věku předložit lékařské potvrzení o deseti povinných vakcínách, které zákon ukládá.

Média skepsi, která v Itálii k očkování panuje, přičítají dvěma skutečnostem: již vyvrácené britské studii z konce 90. let, která takzvanou MMR vakcínu proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím spojuje s autismem u dětí a zároveň také obecné nedůvěře Italů vůči institucím, která se tento rok obdobně projevila v ohromném volebním zisku protestního M5S.