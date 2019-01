Lodní dopravu přes La Manche má zajistit firma bez lodí, ministr kontrakt obhajuje

Co se mění v roce 2019? Důchody, rodičovská, mzdy...

"Nehodlám se omlouvat za podporu nové britské firmy," uvedl ministr dopravy Grayling v rozhovoru poskytnutém rádiu BBC. "Velmi důkladně jsme tuto firmu prověřili. Uzavřeli jsme přísnou smlouvu, abychom zajistili, že dodají, co chceme," vysvětlil člen vlády premiérky Theresy Mayové.

Britský kabinet uzavřel minulý týden tři smlouvy pro případ, že Británie odejde z Evropské unie na konci března bez dohody a bude třeba kvůli zmírnění očekávaných zácp na hranicích zajistit dodatečnou dopravu zboží z pevniny do jihoanglických přístavů. Podle odborníků by v případě brexitu bez dohody stály lodě ve velkých frontách kvůli celním kontrolám a to především v přístavech Dover, Folkestone a ve francouzském Calais.

Firma Seaborne Freight, které se kontroverzní smlouva týká, získala nejmenší ze tří kontraktů s britskou vládou. Zajistit by měla nákladní přepravu mezi anglickým přístavem Ramsgate a belgickým městem Ostende. Kromě této firmy smlouvy s britskou vládou uzavřely také společnosti Brittany Ferries z Francie a DFDS z Dánska.

Britská veřejnoprávní stanice BBC zjistila, že firma Seaborne Freight nikdy dříve trajektovou dopravu nezajišťovala a nevlastní ani žádné lodě. Podle BBC navíc byla firma vybrána bez toho, aby bylo zveřejněno oznámení o výběrovém řízení. Za důvod tohoto postupu vláda označila "krajně naléhavou situaci".

Firma Seaborn Freight uvedla, že se chystá začít provozovat nákladní dopravu přes Lamanšský průliv se dvěma loděmi, k nimž by měly na konci léta přibýt další dvě. Jaké lodě bude používat, odmítl ředitel Ben Sharp sdělit s odkazem na obchodní tajemství.

Británie by měla podle dosavadních plánů opustit Evropskou unii 29. března, tedy méně než za tři měsíce. Riziko, že nakonec odejde ze společenství bez dohody, je v posledních týdnech stále vyšší. V prosinci premiérka Mayová zrušila hlasování o dohodě dojednané v Bruselu a přesunula jej na leden. Všeobecně se očekává, že parlament dohodu odmítne. Hlasovat by mohl v týdnu od 14. ledna.

Ministr zahraničí Jeremy Hunt ale dnes například v přednášce v Singapuru vyjádřil přesvědčení, že Mayová "najde způsob", jak nakonec dosáhnout schválení dohody. Podle Hunta se jí to podaří, až získá od EU záruky, že Británie nezůstane nastálo "polapena" v celní unii.