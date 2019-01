Německá vláda odsoudila útoky v Ambergu i Porúří, strhla se hádka o "štvanici"

Vláda podle Fietzové vzala zprávy o incidentech v Bavorsku a Severním Porýní-Vestfálsku, které spolu přímo nijak nesouvisí, na vědomí "se zděšením". Hodnotit tyto události mluvčí nijak nechtěla a zdůraznila, že je třeba odsoudit jakékoli násilí, ať už jej spáchá kdokoliv. Vládní mluvčí rovněž odmítla srovnávat aktuální útoky z Ambergu, Bottropu a Essenu s loňským děním v Chemnitzu (Saské Kamenici).

Do souvislosti tyto události dal dnes dopoledne například šéf druhého největšího policejního odborového svazu DPolG Rainer Wendt. "Není možné, že se o 'štvanici' jedná jen v případě, když jsou pachateli pravicoví extremisté," řekl.

#DPolGHH #DPolG-Chef R. #Wendt: »Ich will ihnen das Motiv nennen: Es ist eine tiefe Verachtung für unseren Staat & für die Menschen, die bei uns leben. Die vier Täter dürfen erst wieder in Freiheit kommen, wenn sie den Boden ihres Heimatlandes betreten.« https://t.co/NS944HPHsb — DPolG Hamburg (@DPolGHH) 1. ledna 2019

Reagoval tím na skutečnost, že vládní mluvčí Stefen Seibert loni v září v souvislosti s útoky příznivců krajní pravice na přistěhovalce v Chemnitzu (Saské Kamenici) hovořil o "štvanici". Později tento termín použila i kancléřka Angela Merkelová. Tomuto dění v Chemnitzu předcházela vražda Němce, z níž jsou podezřelí přistěhovalci.

V noci ze Silvestra na Nový rok najížděl 50letý Němec nejprve v Bottropu a poté v Essenu do skupin lidí. Celkem osm jich zranil, z toho jednu ženu těžce. Muž, který jednal podle úřadů z nenávisti k cizincům, skončil ve vyšetřovací vazbě. Podle serveru Spiegel Online podezřelý policii řekl, že příliš mnoho cizinců je pro Německo problémem, který chtěl vyřešit. Mezi oběťmi jeho útoků jsou i lidé ze Sýrie a Afghánistánu. Podle médií podezřelý možná trpí schizofrenií.

Již minulou sobotu útočila skupinka čtyř opilých mladíků původem z Afghánistánu, Sýrie a Íránu ve věku 17 až 19 let na kolemjdoucí u nádraží a v centru bavorského města Amberg. Zranění, převážně lehká, utrpělo dvanáct lidí ve věku od 16 do 42 let. Sedmnáctiletý mladík musel kvůli poranění hlavy ovšem do nemocnice. Všichni čtyři útočníci jsou ve vazbě. Případ v Německu vyvolal debatu o vyhošťování žadatelů o azyl, kteří se dopustí trestného činu.

Do této debaty se zapojil i ministr vnitra Horst Seehofer, který chce navrhnout zpřísnění zákonů o vyhošťování žadatelů o azyl, kteří se dopustili násilného trestného činu. Zda bude ministr nějakými změnami zákona reagovat i na útoky německého občana na cizince v Porúří, není podle mluvčího zatím jasné. Za teroristický čin odmítl mluvčí útoky na cizince ze silvestrovské noci označit. Jednalo se podle něj o kriminální čin jednotlivce.