Macron přiznal kontakty s Benallou i po jeho propuštění, dostával podivné vzkazy

Benalla tento týden v rozhovoru se serverem Mediapart řekl, že s Macronem i po svém propuštění prostřednictvím služby Telegram komunikoval. Macron v pondělí svým poradcům přiznal, že od Benally dostal několik vzkazů, z nichž mnohé byly podle něj "podivné". Odpověděl prý jen na dva z nich, a to velmi stručně.

The French president's former security chief, Alexandre #Benalla, claims Emmanuel #Macron remained in regular contact with him long after he was fired. The Elysée says his claims are “a bunch of untruths and approximations”. https://t.co/qIjIu57Svf pic.twitter.com/mZnsZCYPM5