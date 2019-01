Na člunech do Británie se vypravilo 539 migrantů. Reakce ministra rozlítila opozici

"Lidé by neměli tuto velmi nebezpečnou cestu podstupovat, a jestliže to dělají, musíme vyslat velmi jasný signál, že neuspějí," citovala ministra zpravodajská společnost BBC.

Británie se podle Javida samozřejmě bude zabývat azylovými žádostmi obětí politického či náboženského útlaku, ale úřady budou přistupovat nekompromisně k takzvaným ekonomickým migrantům, aby nepodporovaly působení pašeráků.

"Musíme si položit otázku: Pokud jste opravdovým žadatelem o azyl, proč neusilujete o azyl v první bezpečné zemi, do níž jste dorazili?" řekl Javid v odkaze na Francii či jiné evropské státy. "Jestliže se vám nějakým způsobem podaří dorazit do Spojeného království, uděláme vše pro to, abyste nakonec nebyli úspěšní, protože musíme narušit ty vazby (na pašerácké ´gangy´)," dodal během návštěvy přístavu Dover.

Labouristická poslankyně Stella Creasyová na twitteru označila Javidova slova za "naprosto odporná", neboť jimi normalizuje protiuprchlickou rétoriku na internetu.

Utterly disgusting from @sajidjavid as he normalises anti refugee rhetoric online. The asylum system in France is completely deadlocked and I fear deliberately so- they should be challenged on that. But none of that means Britain can absolve itself of responsibility to refugees. https://t.co/N42YdVpEVQ