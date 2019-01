Nizozemsko převezme část migrantů z lodi Sea-Watch 3, má ovšem podmínku

Loď Sea-Watch 3 patří jedné německé neziskové organizaci a pluje v mezinárodních vodách pod nizozemskou vlajkou. Na palubě se nachází 32 migrantů zachráněných ze člunu. Pocházejí z Nigérie, Pobřeží slonoviny a Libye. Jsou mezi nimi tři malé děti, tři teenageři bez doprovodu a čtyři ženy. Sea-Eye náleží jiné německé neziskové organizaci a žádná země jí rovněž dosud nedovolila zakotvit.

Nachdem Neujahr für uns ins Wasser gefallen ist, erlaubten uns Wind und Wellen eine kurze Pause. Wir haben versucht, es für alle bequem zu machen mit einem Filmabend in der überfüllten Recovery Area. Aber die Pause ist um: Der Sturm kehrt zurück - wir brauchen einen #PortofSafety pic.twitter.com/7FWRTn9Sqf — Sea-Watch (@seawatchcrew) 2. ledna 2019

Nizozemsko, stejně jako Itálie, Malta a Španělsko, migranty ze Sea-Watch 3 původně odmítlo přijmout. Rovněž Německo už ale v sobotu oznámilo, že část migrantů převezme v případě, že se stejně zachovají ostatní členské státy EU. Podobně to fungovalo již v minulosti, připomíná AFP.

Mluvčí nizozemského ministerstva dnes zdůraznil, že je potřeba, aby bylo v rámci EU nalezeno společné a funkční řešení. "Tyto lodě nemohou jen tak převážet migranty bez ohledu na situaci v evropských zemích a nárokovat si v poslední chvíli jejich pomoc," uvedl mluvčí a dodal, že "míč je nyní na straně Evropské komise".

Záchranné mise nevládních organizací se potýkají s problémy ohledně povolení k zakotvení už dlouhé měsíce. Nynější italská vláda uzavřela přístavy lodím s migranty hned po nástupu k moci loni v červnu. Ráznou protiimigrační politiku prosadila vládní strana Liga v čele s Matteem Salvinim. Hlavní migrační trasa do Evropy přes moře se vzápětí přesunula z centrálního do západního Středomoří.

Podle údajů Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) loni od ledna do poloviny prosince připlulo do Evropy přes Středozemní moře 113.145 lidí, o rok dříve to bylo ve stejném období 168.258 lidí. Při pokusu migrantů dostat se do Evropy loni přišlo o život nebo je pohřešováno více než 2200 lidí.