Únos prominentního Vietnamce? Pachatelé zneužili pohostinnosti Slováků, soudí ministryně

— Autor: ČTK

Pokud bylo Slovensko zapleteno do únosu vietnamského občana z Německa a použilo na to vládní speciál, bylo to nevědomě. Prohlásila to slovenská ministryně vnitra Denisa Saková, kterou s odvoláním na agenturu TASR dnes citovala slovenská média. Vietnamský podnikatel a funkcionář komunistické strany Trinh Xuan Thant, který usiloval o azyl v Německu, byl podle německé prokuratury v létě 2017 unesen vietnamskými agenty z Berlína a pak propašován přes Slovensko do vlasti.