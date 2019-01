Po útocích uprchlíků roste napětí: Do ulic Ambergu vyrazila domobrana krajní pravice

Policie dnes na dotaz DPA uvedla, že ví o příspěvcích na sociálních sítích, které ukazují příznivce krajně pravicové Národnědemokratické strany Německa (NPD) v ulicích Ambergu. Na sobě mají lidé na fotografiích a videích červené reflexní vesty s nápisem "Vytváříme ochranné zóny". Pohybují se mimo jiné na místech, kde ke konci loňského roku k útokům došlo. Podle policejního mluvčího ale konkrétní informace o pravidelných patrolách či demonstracích v ulicích hornofalckého města policisté nemají.

Na příspěvky na facebooku norimberské organizace NPD upozornil i starosta Ambergu Michael Cerny. Zároveň zdůraznil, že v jeho městě krajně pravicová scéna prakticky neexistuje, známí jsou jen jednotlivci s extremistickými názory. Protiimigrační strana Alternativa pro Německo (AfD) nicméně dostala v Ambergu v loňských zemských volbách 13,1 procenta hlasů. V celém Bavorsku získala 10,2 procenta.

Napětí v Ambergu, který leží na půli cesty mezi Norimberkem a českou hranicí, začalo narůstat poté, co o víkendu v centru města útočila skupinka čtyř podnapilých žadatelů o azyl - tři mladíci z Afghánistánu a jeden z Íránu - na kolemjdoucí. Zranění, převážně lehká, utrpělo dvanáct lidí ve věku od 16 do 42 let. Sedmnáctiletý mladík ovšem musel kvůli poranění hlavy do nemocnice. Všichni čtyři útočníci jsou ve vazbě. Podle bavorského ministra vnitra Joachima Herrmann je ale u tří z nich v současnosti vyhoštění právně nemožné.

Případ v Německu vyvolal debatu o vyhošťování žadatelů o azyl, kteří se dopustí trestného činu. Například ministr vnitra Horst Seehofer avizoval, že chce navrhnout zpřísnění postupu při takovém vyhošťování. Naopak Zelení, Levice a liberálové z FDP varovali před přehnanou reakcí na amberský incident a vyzvali spíše k důslednějšímu uplatňování současných zákonů.

Tématu se chopila i bavorská organizace AfD. Její místopředsedkyně Katrin Ebnerová-Steinerová oznámila, že dnes dorazí na návštěvu Ambergu, aby si "o situaci ve městě udělala vlastní obrázek".

Policejní mluvčí dnes nicméně zdůraznil, že bezpečnostní situace v Ambergu je dobrá a na místě je dostatek policistů.