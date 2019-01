Slováci utíkají do ciziny, řada jich návrat neplánuje. Doma jim vadí bratříčkování

Co se mění v roce 2019? Důchody, rodičovská, mzdy...

Mezi hlavní důvody odchodu do ciziny respondenti zařadili kvalitnější vzdělání a lépe placenou práci v zahraničí. Právě lákavá pracovní nabídka, změna politické kultury na Slovensku a zlepšení služeb, které poskytuje stát, by podle sondáže motivovalo Slováky k návratu do vlasti. Polovina oslovených sice nevyloučila přestěhování zpět na Slovensko, zároveň ale uvedla, že zatím takovou možnost nezvažuje.

Nejvíce respondentů odjelo do ciziny v letech 2012 až 2016, tedy v době, kdy nezaměstnanost na Slovensku nebyla na stávajících dlouhodobých minimech. Nejčastěji se ze země vystěhovali obyvatelé Bratislavy a dvou okresů na východním Slovensku.

Slovenští vládní analytici předloni upozornili, že ze Slovenska ročně odejdou tisíce obyvatel do ciziny. Jsou to zejména mladí lidé a zhruba každý desátý absolvent vysoké školy. Podle propočtů ze systému zdravotního pojištění skutečný počet lidí žijících na pětimilionovém Slovensku klesl v průběhu 15 let o 300.000 osob, byť podle statistik založených na evidenci trvalého pobytu se počet obyvatel země pod Tatrami výrazněji nezměnil.

Mezi země, kam Slováci nejčastěji odcházejí za prací nebo studiem, patří také Česko. Podle Českého statistického úřadu žilo v ČR na konci roku 2016 více než 107.000 Slováků.