Lidu se nebojíme! Ale co když nás Francouzi svrhnou? Vláda našlapuje kolem referenda po špičkách

„Referendum je slovo, které je dáno lidu, bez ohledu na způsob, jakým je lidu dáno, a já jsem pro referendum vzniklé z občanské iniciativy," řekl dnes Bruno Le Maire, ministr ekonomie a financí, na veřejnoprávní rozhlasové stanici France Inter. „Nehodnoťme předem výsledek rozpravy, rozhodne o tom prezident republiky," dodal opatrně ministr, „ale vždy jsem se domníval, že není třeba se lidu bát a nejlepší odpovědí vůči nacionalismu, populismu, který tady i tam odsuzujeme, je síla odpovědí na problémy, kterým lidé čelí a odvaha dát lidem slovo."

Také Gérald Darmanin, ministr veřejných účtů a jeho státní tajemník Olivier Dussopt se vyjádřili ve svých televizních vystoupeních na Cnews a BFMTV ve prospěch tohoto nástroje s tím, že konečné slovo má hlava státu. Jak referendum použít a čeho se vyvarovat nyní bedlivě zkoumají.

Referendum a rozvoj institucí ano, ale...

Prezident Emmanuel Macron o referendu mluvil poprvé v červenci 2017 během svého projevu v Kongresu ve Versailles, kde se shromáždili poslanci a senátoři obou komor parlamentu. V jeho vystoupení mělo referendum hrát roli při účasti na reformě institucí, což bylo také součástí jeho kampaně, v průběhu manifestací „žlutých vest" ale získalo zcela jinou dimenzi.

Manifestující vyhlásili referendum (tzv. RIC – referendum občanské iniciativy) jako třetí z požadavků – po protestech, který byly nejprve zaměřeny nejprve proti zvyšování ceny pohonných hmot a kritice nedostatečné kupní síly obyvatelstva.

Hlava státu chystá vyjádřit své úmysly v dopisu občanům, kterým by se měl objevit v polovině měsíce ledna, před začátkem druhé části rozpravy, jež má být organizována kolem čtyř hlavních témat, jimiž jsou: ekologická proměna, zdanění, státní organizace, demokracie a občanství. „Musíme, díky této rozpravě, která byla zahájena, dodat naší demokracii životnost: na toto téma připravuji rozhodnutí, neboť je jasné, že naše instituce se musí nadále rozvíjet," řekl Macron při svém televizním vystoupení na počátku Nového roku 2019.

Referendum, jež by vzešlo z „občanské iniciativy", je nyní ve stádiu zkoumání, podtrhl Sacha Houlié, poslanec Republiky na pochodu (LREM), jenž bývá označován jako „blízký" prezidentu Macronovi, v televizi LCI. „Je třeba snížit počet poslanců? Měli bychom zavést částečně proporční systém? Měli bychom zavést bílý volební lístek? Měli bychom zavést odmítnutí kumulaci mandátů mezi místními výkonnými funkcemi a parlamentní funkcí, respektive tři maximálně pro všechny?" zeptal se. „Patřím mezi ty, kteří myslí, že pokud budou tato opatření Francouzi chtít, a myslím, že ano, musíme být schopni se na jejich názor zeptat," doplnil."

Otázkou nadále zůstává, domnívá se poslanec Houlié, zda by se mělo referendum uskutečnit najednou ve více otázkách, nebo pouze v jedné, aby se neproměnilo v plebiscit, jímž by byla vláda postižena. Premiér Édouard Philippe se již v prosincovém rozhovoru pro ekonomický list Les Echos pozastavil nad tím, zda je referendum v demokracii vždy dobrým nástrojem. „Referendum může být dobrým nástrojem v demokracii, ale ne na každé téma nebo za žádných okolností," varoval předseda vlády v rozhovoru.

I další zástupci vlády našlapují po špičkách kolem referenda. „Jsem nesmírně opatrný v otázce, jaká otázka by měla být položena," zdůrazňuje Olivier Dussopt. „Je-li tomu tak, jak někteří tvrdí, že se budou znovu otvírat témata, o kterých již rozhodl parlament, a to velkou většinu před několika lety v otázkách společenských, zda by se znovu měly otvírat rozpravy, které jsou velmi napjaté a vztahují se i tématům etickým, osobního svědomí: nejsem ve prospěch takových konzultací, které by byly jenom zdrojem rozdělení," říká státní tajemník Dussopt.

V dřívějších letech, zejména v otázkách sňatku homosexuálních partnerů, tzv. Mariage pour tous (Svatby pro všechny) organizovali socialisté na čele s prezidentem Françoisem Hollandem a premiérem Jeanem-Markem Ayraultem širokou společenskou diskusi, navazující na zákon o registrovaném partnerství PACS (občanské solidární smlouvě), kterou již dříve, 15. listopadu 1999, přijala socialistická vláda Lionela Jospina. Sňatky stejnopohlavních partnerů vstoupily zákonem v platnost 17. května 2013.