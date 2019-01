Špatné vztahy pokračují: Německý svaz varuje novináře a blogery před cestami do Turecka

— Autor: ČTK

Německé sdružení novinářů (DJV) varuje žurnalisty a blogery před cestami do Turecka, a to i na soukromou dovolenou. Prohlášení dnes organizace vydala poté, co byl minulý týden v Turecku údajně zadržen německý občan obviněný z propagandy pro teroristickou organizaci, když prostřednictvím facebooku propagoval vznik nezávislého kurdského státu.