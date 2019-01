Severní Řecko má problémy kvůli přívalům sněhu, letiště v Soluni odklánělo lety

V noci na pátek mají teploty ve středním a severním Řecku klesnout několik stupňů pod nulu, a tak se nedá počítat s tím, že by sníh rychle zmizel. Na jihu země je podle předpovědi třeba počítat s intenzivním deštěm a bouřemi, vítr způsobí na moři silné vlnobití.

Snow set to hit Athens, Thessaloniki and Greek islands over next 24 hours https://t.co/OYLft3KMmh pic.twitter.com/ZeGvlt2AnV