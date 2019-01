Indický stát Kérala ochromily protesty proti vstupu žen do chrámu

Pravicové skupiny podporované vládnoucí hinduistickou nacionalistickou Indickou lidovou stranou (BJP) premiéra Naréndry Módího dnes vyvolaly stávku v celé Kérale. Z obav před násilím zůstaly uzavřené školy a obchody. Nejezdila ani veřejná doprava, neboť protestující zablokovali důležité silnice.

Podle indického serveru The Hindu vláda státu zvýšila bezpečnostní opatření a po celém státě rozmístila policejní síly určené k ochraně. Demonstranty rozháněly vodními děly a slzným plynem. Od vypuknutí protestů zatkla policie už více než 700 lidí. Až 79 policejních příslušníků bylo zraněno, napadeno minimálně 12 policejních vozů, poškozeno více než 80 autobusů veřejné dopravy a velký počet osobních aut.

Server rovněž poukazuje na to, že původně nábožensky motivované protesty přerostly v politické násilí. Stoupenci nacionalistické BJP se na mnoha místech střetávali v potyčkách s přívrženci nejsilnější politické strany v Kérale - Komunistickou stranou Indie (marxistickou). Radikálové z obou politických táborů také napadli pobočky znepřátelené strany i domovy význačných stranických aktivistů.

Vláda Kéraly v čele s komunisty plně podporovala loňské rozhodnutí indického soudu umožňující ženám ve věku od deseti do 50 let vstupovat do chrámu. Komunistický premiér Kéraly Pinaráí Vidžajan veřejně obvinil indického premiéra Módího, že jeho BJP podněcuje násilí.