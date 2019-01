Masivní útok hackerů? Na internet unikla data německých politiků, včetně Merkelové

Na internetu se objevila mimo jiné řada interních stranických dokumentů, například seznamy členů jednotlivých stran a jejich adres. V řadě textů lze najít citlivé osobní údaje, na internetu se objevily také obsahy soukromých chatů poslanců s jejich rodinnými příslušníky, dopisy, účty nebo kopie občanských průkazů německých zákonodárců.

Mluvčí německé vlády Martina Fietzová dnes uvedla, že zasaženi byli lidé ze "všech pater" politiky: od Spolkového sněmu, přes Evropský parlament (EP) a zemské sněmy po jednotlivé obce. Z kancléřství podle ní ale neunikly žádné citlivé údaje. Zároveň varovala, že mezi uniklými daty mohou být i falešné dokumenty.

Německá vláda podle Fietzové zatím neví, zda data unikla po hackerském úniku. Agentura DPA s odvoláním na své zdroje uvedla, že vláda prověřuje i možnost, že data zveřejnil někdo, kdo k nim oficiálně měl přístup. Už nyní je ale jasné, že neunikla z vládní sítě. Nyní se prověřuje síť německého parlamentu, která se v minulosti stala terčem několika hackerských útoků.

"Původci (hackerského útoku) chtějí poškodit důvěru v naši demokracii a její instituce," řekla ministryně spravedlnosti Katarina Barleyová, podle které jde o závažný útok.

Z politiků jsou mezi oběťmi úniku mimo jiné kancléřka Merkelová, prezident Steinmeier či předsedkyně dvou vládních stran Annegret Krampová-Karrenbauerová (CDU) a Andrea Nahlesová (SPD). V případě kancléřky se na internetu objevilo číslo jejího faxu, e-mailová adresa a několik dopisů. Řada poslanců, které dnes oslovila německá média, ale neměla tušení, zda se i oni stali terčem kybernetického útoku. Jeden z nich pak zpochybnil pravost některých zveřejněných dokumentů.

V parlamentu se oběťmi úniku dat stali poslanci pěti parlamentních frakcí: CDU/CSU, SPD, Zelených, Levice a FDP. Dokumenty poslanců AfD se na internetu podle rbb neobjevily.

Bulvární list Bild napsal, že se na internetu neobjevila jen data politiků, ale i řady dalších známých osobností, například moderátora Jana Böhmermanna či několika novinářů veřejnoprávních stanic ARD a ZDF.

Kdo je za masivní únik informací zodpovědný, není podle stanice rbb zatím jasné, stejně jako to, co bylo cílem jejich zveřejnění. Není ani zřejmé, zda v tom, jaké dokumenty byly zveřejněny, je nějaký systém. Podle ministerstva vnitra se na internetu objevily dokumenty staré několik let, ale i dokumenty "relativně aktuální". Do vyšetřování případu se už zapojilo i generální státní zastupitelství.

Few preliminary speculations (!) about the #german #hackerangriff: some stolen data sets seem to be outdated (2012). doxing aimed at the political center and left. probably not one single breach/hack but aggregation over time. Psychological effect seems to be the main purpose