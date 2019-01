Nová migrační krize? Zátěž je třeba spravedlivě rozdělit, zní z Británie

Mimořádně přehnaná reakce

Reakci na nárůst přílivu běženců do Británie přes Lamanšský průliv označuje editorial za mimořádně přehnanou. Připomíná britský ministr vnitra Sajid Javid dokonce ukončil dovolenou, hovořil o "velké události", povolal dvě lodě britské pobřežní stráže ze Středomoří a požádal o pomoc britské vojenské námořnictvo.

Ostrovní pravicový tisk pak píše o "migrační krizi", což evokuje migrační vlnu do Evropy v roce 2015, kdy do Řecka připlouvalo 10 tisíc migrantů denně, poukazuje prestižní server. Zdůrazňuje, že proti tomu se za celý loňský rok pokusilo překonat kanál La Manche v malých loďkách 539 lidí, z nichž zřejmě všichni požádali o azyl.

Velká většina z nich tak učinila v posledních třech měsících loňského roku, konstatuje The Guardian. Nárůst považuje za zřejmý, ale neměl by podle něj vzbuzovat přehnané soudy, které činí například ministr Javid, protože jeho kořeny jsou složitější.

"Je bizarní, že někdo dokáže považovat toto za krizi v kontextu brexitu, bídy vyvolané úspornými opatřeními a stavu mezinárodních záležitostí," pokračuje editorial. Dodává, že pokud nastala nějaká krize, pak jde o krizi lidskosti a nepochopení přistěhovaleckých a azylových otázek ze strany britské vlády, kterou plně odhalil tzv. windrushský skandál týkající se nelegálního zadržování a vyhošťování potomků migrantů i další aféry.

Javid varuje před rizikem nové cesty pro neustále rostoucí nelegální migraci, připomíná prestižní deník. Cituje jeho slova pronesená během nedávné návštěvy Doveru: "Pokud jste skutečný žadatel o azyl, proč neusilujete o azyl v první bezpečné zemi, kam se dostanete?"

Ministr podle liberálního serveru také naznačil, že Británie bude přistupovat k těm, kteří se do země dostali daným způsobem tak, aby odradila další příchozí a tamní úřady učiní vše pro to, aby žadatelé o azyl zpravidla neuspěli, jelikož je potřeba přetnout tuto cestu, což může zachránit životy.

Větší soucit je na místě

Ve Francii žádá o azyl třikrát více lidí než v Británii, poukazuje The Guardian. Tvrdí, že mnoho osob se snaží dostat do Spojeného království i kvůli zoufalým podmínkám, které panují na francouzském pobřeží, případně kvůli shledání s rodinami či přesvědčení, že jazyk a další faktory jim umožní vést na Britských ostrovech lepší život.

"Mají na to nárok. Dublinská dohoda nevyžaduje požádat (o azyl) v první bezpečné zemi, ačkoliv obecně zakládá, že žádost o azyl by měla být posouzena v zemi, přes kterou uprchlík vstoupil do EU a že další země ho nebo ji mohou vrátit do té první," píše renomovaný deník.

Britští konzervativní politici a pravicový tisk projevují neupřímnou starost o bezpečí těch, kteří se pokoušejí přeplout kanál La Manche, jejich slova však nezní jako "dodržujete bezpečí", ale jako "držte se dál", deklaruje editorial. Podotýká, že hranice jsou pro uprchlíky a migranty nepřívětivé prostředí, hrozí zde rozdělení rodin z důvodu jejich malých finančních prostředků, krutá časově neomezená detence a nemožnost pracovat do dobu azylového řízení, které často probíhá necitlivě a pomalu.

Ministři vnitra jsou v Británii snadným terčem útoků kvůli migraci, a tak se Javid - který je nehledě na pochyby o jeho kompetentnosti považován za předního adepta na vedení Konzervativní strany - uchyluje k rétorice a prohlášením souznícím s pravicí, kritizuje liberální server. Dodává, že podobnou taktiku volí i stávající ministr zahraničí a ministr obrany.

Skutečné vyhodnocení současné situace ovšem odhalí, že většina uprchlíků stále žije v rozvojových zemích a že jejich spravedlivější rozdělení v rámci Evropy i jinde je velmi potřebné, deklaruje The Guardian. Nabádá, aby vůči těm, kteří potřebují ochranu, byl projeven větší soucit, a byla brána v potaz nejen jejich nebezpečná cesta před Lamanšský průliv, ale také jejich předchozí utrpení.