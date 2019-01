Mladá žena má zničený život. Kvůli těhotenství přišla o tři končetiny, lékaři jsou zděšeni

Velvyslanec promluvil: Co bude s Čechy a českými firmami po brexitu?

Vše začalo v roce 2014, kdy Magdalena M. otěhotněla. Kvůli mimoděložnímu těhotenství ale nenarozené dítě potratila a lékaři ji musel okamžitě operovat.

Krátce po operaci se ale u ženy objevily první příznaky ischemie, což je stav, při kterém dochází k zastavení přítoku tepenné krve do tkáně. V tomto případě se jednalo o končetiny, které ženě začaly odumírat.

Ačkoliv byla pod lékařským dohledem, žádný z doktorů si této pooperační komplikace nevšiml. A tak nikdo dlouho nevěděl, co se s Magdalenou děje.

Jak později uvedla pro tamní média, šest měsíců chodila třikrát týdně na dialýzu, nikdo ale nevěděl, kde leží příčina jejích obtíží. Ischemii nikdo z lékařů nedokázal diagnostikovat.

Magdaleně se mezi tím zhroutil život. Kvůli stupňujícím se zdravotním problémům od ní odešel její muž a trpící žena na vše zůstala sama. Aby toho nebylo málo, objevila se u ní celková infekce organismu. Ani sepse si ale nikdo z lékařů nevšiml.

Podle médií všechny zdravotní problémy lékaři přisuzovali pooperačním komplikacím, a do poslední chvíle si nikdo nevšiml, co vše u ženy těhotenství a zákrok vyvolaly. Pak na to ale přišli a zděsili se.

Ve chvíli, kdy se povedlo stanovit její diagnózu, bylo už pozdě. Ischemie a sepse si vybraly svou daň a žena přišla o pravou ruku a obě nohy. Několik měsíců táhnoucí se zdravotní obtíže tak vystřídal několik let trvající soudní spor.

Žena totiž nemocnici, která operaci provedla, zažalovala. Podle jejích advokátů měli lékaři k dispozici jasné a viditelné příznaky, podle kterých mohli obtíže pacientky diagnostikovat.

Mluvčí nemocnice se ženě za komplikace omluvil, plnohodnotný život, jejího muže ani končetiny jí už ale nikdo nevrátí. Žena se podle svých slov chce co nejlépe postarat o své dvě děti, už nyní ale ví, že vzhledem k absenci končetin s nimi některé věci nikdy nezažije.