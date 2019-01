Slovensko přežilo další sněhovou kalamitu, silnice jsou opět sjízdné

Pojistky je potřeba aktualizovat. Co si ohlídat, abyste nepřišli o tisíce

Nejvýše položenou tatranskou chatu pod Rysy, nalézající se ve výšce 2250 metrů, zasáhla velká lavina. Masa sněhu ji ale naštěstí nesmetla do údolí jako v roce 2000. Rozsah poškození zatím není známý, uvedla televize Markíza. V době, kdy lavina spadla, v chatě nikdo nebyl, dodala. V souvislosti s vydatnou sněhovou nadílkou více než desítka obcí na Slovensku vyhlásila kalamitní stav. Mezi nimi je i Ždiar pod Vysokými Tatrami, kde ovšem kromě komplikací v dopravě vážnější problémy v souvislosti se sněžením nezaznamenali. Kvůli nepříznivému počasí zasahovalo od čtvrtka na různých místech Slovenska přes 120 hasičů s technikou. Pomáhali například zajistit průjezdnost silnic v lokalitách, ve kterých sněžilo nejvíce. Odstraňovali mimo jiné stromy, které spadly na vozovku či na elektrické vedení. Ve Vysokých a v Západních Tatrách stejně jako v pohoří Malá Fatra nedaleko Žiliny horská záchranná služba vyhlásila velké lavinové nebezpečí, což je čtvrtý stupeň z pětidílné mezinárodní škály. V ostatních pohořích je riziko uvolnění lavin nižší. V uplynulých dnech napadl na slovenských horách místy až metr nového sněhu. Polská horská služba dnes vyslala vrtulník pro turisty, kteří kvůli sněhové nadílce a nebezpečí lavin od čtvrtka museli zůstat v horské chatě v Dolině pěti polských ples. Z hor se naopak ještě nemůže vrátit 18 výletníků, kteří uvízli v chatě u jezera Mořské oko. Horská služba je žádá, aby z ní zatím neodcházeli, protože cesta vede přes místa, kde by se mohly uvolnit laviny, informuje televize TVN24. Malgorzata Obertyńská, která chatu provozuje, ujišťuje, že má dostatečné zásoby jídla a že turisté u ní mohou zůstat tak dlouho, dokud nebezpečí nepomine. Na 1987 metrů vysoké hoře Kasprowy Wierch na polsko-slovenské hranici leží 192 centimetrů sněhu. Členové horské služby i v jiných polských horách dovážejí jídlo, léky a další potřebné věci zejména starším lidem z horských usedlostí, které od okolí odřízl sníh. Slovenští meteorologové vydali novou výstrahu před sněžením. V noci na sobotu a během dne by na západním a severním Slovensku mohlo napadnout místy až 30 centimetrů sněhu.