Ve Švédsku mají podezření na nákazu ebolou, pacient je v izolaci

Pacient byl nejprve přijat v nemocnici ve městě Enköping západně od švédské metropole Stockholmu a následně byl převezen do nedaleké Uppsaly. Akutní příjem v nemocnici v Enköpingu, kterým pacient prošel, byl uzavřen a personál, který s ním přišel do kontaktu, je nyní sledován.

#BREAKING A patient in #Enköping, #Sweden has been admitted to hospital with a suspected case of #Ebola.



