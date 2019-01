Bouřlivý Balt přilákal na pláže hledače jantaru, klenotníci za něj dobře platí

Pojistky je potřeba aktualizovat. Co si ohlídat, abyste nepřišli o tisíce

"Na počátku bývá vždy pomyšlení na to, že jsem prvním člověkem, který drží v ruce pryskyřici starou až 40 milionů let," řekl televiznímu reportérovi jeden z hledačů.

Na Wyspie Sobieszewskiej, po dwudniowym sztormie, dziś prawdziwa gorączka bałtyckiego złota. Pierwsi zbieracze bursztynu pojawili się na plaży już o 3 nad ranem. „Największa bryła jaką dziś znalazłem jest wielkości pięści!”, mówi mi jeden z nich. @RadioZET_NEWS pic.twitter.com/zi8PVxF7zR — Maciej Bąk (@MaciejBk1) 4. ledna 2019

"Sledujeme, kde se shromažďují racci, protože to nám ukáže, kde moře vyplavilo dříví s jantarem. Jsou tam totiž i malé rybky, kterými se ptáci živí. Takže rackové si přijdou na své a my taky," vylíčil Sylwester Malucha, který se hledání jantaru věnuje už několik let.

Až dosud za sbírání jantaru v centrální části polského pobřeží bez příslušného povolení hrozila pokuta. Od Nového roku se předpisy změnily, ale jantar se smí hledat výlučně na pláži a v mělkých vodách. Sbírat se smí výlučně ručně a bez obtěžování rekreantů na plážích.

Vlny vyplavily na pláže i spoustu smetí, plastových lahví a dalších odpadků. "Ačkoliv u moře býváme často, něco takového jsme viděli poprvé. Vypadá to tu jako na smetišti. A v tom se roky koupeme," povzdychla si jedna z návštěvnic.

Bouře vyplavila na pobřeží v západní části Polska tento týden i dvě nevybuchlé bomby z dob druhé světové války. Zneškodnili je pyrotechnici.