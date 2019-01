Uprchlíky z lodi Sea Watch nikdo nechce, jeden v zoufalství skočil z paluby

Celkem 32 migrantů zachránilo plavilo Sea-Watch 3 22. prosince. Na palubě jsou mimo jiné tři děti, jedno roční a další dvě ve věku šest a sedm let, tři nezletilí bez doprovodu a čtyři ženy.

"Ti lidé spí na zemi, máme velké problémy s hygienou a z psychologického hlediska je situace stále složitější," řek šéf záchranné mise Philip Hahn italské rozhlasové stanici Radio 24.

Další ze členů posádky Alessandro Metz uvedl, že děti kvůli mořské nemoci neustále zvracejí, a jsou proto ohroženy dehydratací a také podchlazením. Jeden z migrantů dnes ze zoufalství skočil z paluby do moře se záměrem doplavat ke břehům Malty, ale svůj pokus rychle vzdal a nechal se zachránit.

"Jsme tady na téhle lodi a nerozumíme tomu, co se děje... Nejsme nějaké ryby, nejsme žraloci, jsme lidské bytosti jako všichni ostatní. Vydali jsme se na plavbu, riskovali jsme život, abychom se dostali do Evropy," citovala agentura Reuters jednoho z migrantů původem z Konžské republiky.

"Je naprosto šokující, že kvůli cynickým politickým kalkulacím jsou ti muži, ženy a děti na moři už 13 dní. Vyzýváme státy EU, aby okamžitě našly řešení a nabídli těmto lidem bezpečný přístav," napsala ve čtvrtek na twitteru organizace Lékaři bez hranic.

Every human being should be treated with dignity & respect. Right now, 49 people have been stranded at sea for up to 14 days while #EU States shamefully avoid their humanitarian responsibilities.



There is NO justification for this degrading treatment. @seawatchcrew @seaeyeorg https://t.co/kAkswZpo3f