Ve slovenských Košicích někdo rozmístil nástražné bomby

Místní nahlásili nález nástražného výbušného zařízení ve 12:42. Přivolaní policisté vzápětí uzavřeli okolí a přímo z náměstí Laca Novomeského a nedaleké bytovky evakuovali 60 lidí. Po půl druhé hodině odpoledne následovaly podle očitých svědků dva nikterak silné výbuchy krátce po sobě.

„Podle informací, které mám, šlo o nástražný systém. Ten byl před malou chvilkou deaktivován,“ řekl přítomným zástupcům médií starosta košické čtvrti Staré Město Igor Petrovčík krátce po 14. hodině.

Toto je předmět nalezený dnes po poledni v Košicích. Zda se jedná o reálnou výbušninu, nebo jen maketu, zjišťuje na místě policejní pyrotechnik. pic.twitter.com/iG3H4sy5k0 — Týdeník Policie (@TydenikPolicie) 5. ledna 2019

O hodinu později potvrdili úspěšnou likvidaci tří válečků výbušniny s rozbuškou i policisté. Nástražné zařízení bude předmětem dalšího vyšetřování, začalo rovněž stíhání neznámého pachatele. Tomu hrozí až 10 let odnětí svobody.

„Byla jsem připravená jít do města, už jsem se obouvala ve dveřích. V tu chvíli se objevili hasiči s tím, že před bytovkou je bomba a všichni máme opustit svoje byty,“ popisuje evakuaci paní Eva, která nevyužila služeb přistaveného evakuačního autobusu hasičů. Přechodný azyl v něm nalezlo 24 lidí.

„Starostou jsem přibližně měsíc, ale ani jako občan Starého Města si na nic podobného nevzpomínám. Bližší informace mi vyšetřovatel zatím nedal. Šlo to na expertízu a ta ukáže, o co šlo. Ale bylo to nebezpečné,“ konstatoval Petrovčík.

„Zda šlo v daném případě o nástražný výbušný systém, bude předmětem dalšího expertního zkoumání, které může směřovat k odhalení totožnosti zatím neznámého pachatele,“ upřesnila v sobotu večer mluvčí krajské policie v Košicích Lenka Ivanová.