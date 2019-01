Zdravotní sestra kvůli bolesti brala ibuprofen. Lékaři jí sdělili děsivou diagnózu

Chantal pracuje jako asistentka neurologického oddělení v nemocnici St. George 's Hospital v Londýně. Čtyři roky ale trpěla bolestmi a únavou, což přikládala na vrub práci a studiu.

"Pracovala jsem 40 hodin týdně a o víkendech jsem se věnovala studiu. Proto jsem byla přesvědčena, že jsem jen unavená a čekala jsem, že se všechno změní, když dostuduji, a dopovala jsem se ibuprofenem a paracetamolem," řekla britským médiím.

Mladá žena se nakonec vypracovala k vytouženému místu asistentky, příznaky ale neustupovaly. Následně začala mít podivné vjemové halucinace.

"Pak jsem se na jednom plakátu na našem oddělení dočetla, že dlouhodobá únava a příležitostné halucinace a poruchy zraku mohou být příznaky mozkového nádoru," uvedla dívka.

Jako zdravotní sestra denně pracovala s pacienty s touto diagnózou, sama si ale prý nedokázala připustit, že i ji potkala tato nemoc. Nakonec podstoupila vyšetření, které ji prokázalo a potvrdilo přítomnost tumoru v mozkovém kmeni.

Poloha nádoru je bohužel podle lékařů velmi nešťastná a nelze provést biopsii. Nikdo tak zatím neví, jestli je zhoubný nebo ne. Dívka proto každé tři měsíce chodí na vyšetření a lékaři monitorují velikost jejího nádoru. Zatím neroste, což je pro ženu dobrá zpráva.

"Moje diagnóza je čekání a já nechci čekat na to, co přijde, se založenýma rukama. Chodím do práce, cvičím jógu a nemyslím na to, co bude. To budu řešit až to přijde," dodává Chantal.