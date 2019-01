Českou demokracii ohrožují exekuce, píší v zahraničí

— Autor: ČTK

Českou demokracii ohrožuje dluhová spirála obyvatel, kteří nemají šanci se z pasti dostat. Dnes to na svém webu napsal britský deník The Guardian, který poznamenal, že poslanci se chystají hlasovat o insolvenční novele, díky které by na oddlužení dosáhlo více lidí.