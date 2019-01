Únik dat německých politiků? Policie vyslýchala mladíka, Seehofer terčem kritiky

Pojistky je potřeba aktualizovat. Co si ohlídat, abyste nepřišli o tisíce

Kam zmizel let MH370? Vyšetřovatelé měli druhou teorii, o které se nemluví

"Můžu potvrdit, že se u mě uskutečnila prohlídka a že jsem byl několik hodin dotazován," řekl reportérům pořadu Kontraste Jan S., kterému policie zabavila některé přístroje. Mladík, který s policií spolupracuje, je v případu zatím považován za svědka. V sociálních médiích se ale spekulovalo o tom, že by Jan S., který pracuje v IT oblasti, mohl být hackerem Orbitem, jemuž je čin přičítán. Muž to ale popírá.

Na internetu se do konce loňského roku objevily údaje celkem 994 osob zveřejňované přes jeden účet na twitteru. Jsou mezi nimi politici všech parlamentních stran s výjimkou protiimigrační Alternativy pro Německo (AfD). Postižena byla i kancléřka Angela Merkelová nebo prezident Frank-Walter Steinmeier.

Ve velké většině případů byla podle německých úřadů zveřejněna pouze telefonní čísla nebo jiné kontakty. Zhruba 50 případů je ale považováno za závažnější - týkají se publikování dalších osobních dat, fotografií nebo korespondence. Právě na ně se vyšetřování soustředí.

Kvůli kauze řada politiků koaliční sociální demokracie (SPD) i opozičních stran kritizovala ministra vnitra Seehofera a Spolkový úřad pro bezpečnost v informační technice (BSI), který pod něj spadá. Úřad se o celém rozsahu akce podle nich dozvěděl příliš pozdě.

Za nedostatečnou funkčnost BSI část politiků klade vinu právě Seehoferovi. Ministr slíbil, že případ bude důkladně vyšetřen. Veřejnost se podle něj dozví vše, co ví on sám. Informovat ji chce nejpozději v polovině tohoto týdne. Dnes se Seehofer setká se šéfy BSI a Spolkového kriminálního úřadu (BKA).