O brexitové dohodě se bude hlasovat 15. ledna, Mayová chystá "zámek na tři západy"

— Autor: ČTK

Hlasování o brexitové dohodě v dolní komoře britského parlamentu je naplánováno na 15. ledna. S odvoláním na blíže nespecifikované zdroje v britské vládě to dnes napsala zpravodajská společnost BBC. Deník The Times píše, že britská premiérka Theresa Mayová pravděpodobně v příštích dnech představí sadu požadavků pro Brusel, jejichž splnění by mohlo pomoci dohodu v parlamentu prosadit.