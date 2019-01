Ostře sledovaný proces: V Bruselu začíná soudní stání s džihádistou Nemmouchem

— Autor: Josef Brož / EuroZprávy.cz

Za vysokých bezpečnostních opatření začíná posledními přípravami, čtyři a půl roku po atentátu v Židovském muzeu Belgie, soudní proces s dvěma francouzskými džihádisty: Mehdim Nemmouchem a Nacerem Bendrerem. Dnes byli do Justičního paláce v Bruselu předvedeni oba muži, kteří jsou obvinění z teroristickým útoků, aby byli přítomni losování, jež má vybrat dvanáct soudů a dvanáct náhradníků. Oficiálně bude proces zahájen ve čtvrtek a měl by trvat pravděpodobně až do konce března. Informuje o tom agentura Belga.