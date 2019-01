Divoký brexit? Britové už nacvičují zácpu v Doveru, reakce jsou rozpačité

Kamiony dnes z někdejšího letiště Manston vyrazily ve čtyřech skupinách mezi 09:13 a 09:39 SEČ. Na dálnici A256 poté zablokovaly jeden jízdní pruh. Další test je na trase dlouhé asi 30 kilometrů plánovaný na 12:00 SEČ. Podle BBC se očekávají dopravní komplikace, neboť zátěžová zkouška se koná v den, kdy se mnoho lidí vrací do zaměstnání a škol po vánočním volnu.

MP @CharlieElphicke has hit out at the Government’s plan to use disused #Manston airfield to ease lorry congestion if there is UK border disruption in the event of a no-deal #Brexit.



The trial has seen lorries directed towards #Dover.



More here: https://t.co/CDiHH2jeXp pic.twitter.com/qW4x5axR3h — ITV News Meridian (@itvmeridian) 7. ledna 2019

Britské ministerstvo dopravy test zorganizovalo společně se sdruženími dopravců Road Haulage Association (RHA) a Freight Transport Association. Duncan Buchanan z RHA označil nynější krok za opodstatněný, měl ale podle něj přijít už dávno.

Jeho sdružení podle deníku The Guardian cvičení komentovalo jakožto zavádějící, neboť reálný stav při obnovení celních kontrol by byl o mnoho horší. Vláda plánuje v případě velkých prostojů v Doveru po vystoupení Británie z EU použít bývalé letiště u Ramsgate jako parkoviště pro kamiony, kterých by tam údajně stálo několik tisíc.

"Takovéto praktické, pragmatické testy se musejí uskutečnit, jen by se neměly dělat tak pozdě," řekl Buchanan. Přestože se britská vláda v posledních měsících snaží podniky informovat o eventualitách brexitu bez dohody, podle Buchanana nemají importéři a exportéři na obou stranách Lamanšského průlivu žádnou představu o tom, jak by zvládali hrozící celní procedury.

U některých novinářů vyvolala simulace dopravní zácpy na jihovýchodě Anglie rozpačité reakce.

In ten years at the Indy, I've been taught literally how to ride a bike by an Olympic cycling coach. I've entered my dog in Crufts. I've trained as a Wimbledon ball boy. I've never been on an assignment anywhere near as stupid as this. pic.twitter.com/TEHOAxn87x — Tom Peck (@tompeck) 7. ledna 2019

"Za deset let v redakci Indy (Independent) mě doslova učil jezdit na kole trenér olympijských cyklistů, zapsal jsem svého psa do Crufts (mezinárodní psí přehlídky), trénoval jsem jako podavač míčků na Wimbledonu. Nikdy jsem (ale) nedostal ani zdaleka tak stupidní úkol, jako je tohle," napsal na twitter politický komentátor Tom Peck, který dnešní dopravní zkoušce přihlížel.