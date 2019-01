Nepokoje v Paříži vrcholí? Box s policisty v ulicích, vyražené dveře ministerstva + VIDEO

„Žádný šéf žádné nějaké opoziční strany nereagoval na proniknutí (žlutých vest) na mé ministerstvo (v sobotu), jež následovalo po násilí na radnici v Rennes. To je morální a intelektuální kapitulace velké části politických oponentů (...) Říkám vám, že mají mnichovského ducha," obvinil Griveaux opozici v ranním rozhovoru na veřejnoprávním rozhlasu France Inter.

Útok na ministerstvo Benjamina Griveauxa | zdroj: YouTube

Na videozáznamu, který má k dispozici bulvární list Le Parisien, je vidět skupina „žlutých vest", která v sobotu kolem 17. hodiny za jásotu symbolicky prorazila pojízdným stavebním vozíkem dveře ministerstva v ulici Grenelle, kde se právě nacházel ministr Griveaux. Policie, která mluvčího uvědomila, v rychlosti poté Griveauxe a jeho spolupracovníky evakuovala. Někteří, jejichž počet je odhadován na 14, byli podle svědectví lidí blízcí mluvčímu, ozbrojeni železnými tyčemi. Zapálili dvě auta a během krátké chvíle utekli.

Griveaux: Instituce pod tlakem buřičů, vandalů a zlodějů

„To jsem nebyl já, na koho se útočilo, ale republika!" řekl vzápětí po incidentu agentuře AFP Benjamin Griveaux, Podle něj jde těmto lidem o „povstání a svrhnutí vlády", ale „republika je na nohou", zdůraznil. Jakmile se podaří policii identifikovat vzbouřence, budou „tvrdě odsouzeni".

„Když nebudeme schopni nejmenší reakce ve chvíli, když jsou veřejné budovy, poslanci, instituce zpochybňovány buřiči a násilníky - ano, opustili jsme republikánský prostor," zopakoval Benjamin Griveaux. Zároveň obvinil ze „zbabělosti" ty, které citlivě označil na „menšinu", která „útočí na veřejné budovy" nebo „boxuje s policii". „Ti, kdo urážejí, napadají, vandalizují, loupí, pálí, kradou, nemají v republikánském prostoru své místo, musí být identifikováni."

V rozhlase France Inter dnes na adresu opozice opakoval: „Pokoušejí se politicky využít a politicky instrumentalizovat hněv lidí, a to způsobem, který již „opustil republikánské prostor," dodal. Mluvčí zdůraznil, že předseda hnutí nepoddajná Francie „nebyl schopen vyslovit jméno Emmanuela Macrona", aby své voliče vyzval k volbě kandidáta Republiky na pochodu (LREM) proti Marine Le Penové mezi dvěma koly prezidentských voleb posledních voleb, což Griveaux odsuzuje a již tehdy považoval za „morální a intelektuální kapitulaci ze strany Jean-Luca Melenchona".

Boxer Dettinger, „cikán z Massy", sám proti CRS

Při sobotní manifestaci „žlutých vest" se objevilo několik záznamů, na nichž je viděn manifestant, který je evidentně dobře trénovaný, a jemuž se podařilo holýma rukama v pěst stlačit několik ozbrojenců z řad po zuby ozbrojené policie ze speciálních republikových bezpečnost jednotek (CRS).

Christophe Dettinger boxuje s četníky v Paříži | zdroj: YouTube

Podle informace ministerstva vnitra se jedná o bývalého sedmatřicetiletého profesionálního boxera Christopha Dettingera, šampióna Francie v lehké váze z let 2007 a 2008, známého také jako „Cikán z Massy", který je „od dnešního dne ve vyšetřovací vazbě", jak informoval na svém twitteru ministr vnitra Christophe Castaner.

Boxer Dettinger, vážící 91 kilogramů a o výšce 1, 92 cm, zanechal podle zpráv týdeníku Le Point boxerského sportu v roce 2013, za sebou má celkem 18 vítězství a pouze 4 porážky. Jeho bývalý trenér Jacky Trompesauce, který ho cvičil 31 let, byl takových chováním svého bývalého žáka velmi překvapen. Domnívá se, že se „muselo něco stát", co není na záběrech vidět. „Christophe je sportovec vysoké úrovně, je to uctivý člověk, to není žádný darebák," tvrdí.

K tématu překvapivě reagoval i Jean-Marie Le Pen, bývalý předseda Národní fronty (FN), který zdůraznil disciplinovaný bojový styl boxera, který šel sám, jen se svým rukama - proti štítu, helmě a hledí, a jehož teatrálně vyzývá na twitteru: „Milost, zachovejme si rozvahu!"

Jedním ze způsobů, jak zvládat manifestace v dalších dnech, je soupis násilníků. Mluvčí vlády Griveaux se zdá být této myšlence nakloněn. Po tom silně volají policejní odbory Alliance. „Existují opatření, která mohou být přijata, na kterých se pracuje," řekl. Aniž by přímo odpověděl, zdůraznil Griveaux, že je „ve prospěch všeho, co může obnovit republikánský řád, abychom zabránili násilí".

Uplynulý víkend oznámilo ministerstvo vnitra počet 50 000 manifestantů po celé Francii, což je nárůst oproti minulým dvou víkendu, jež byly oslabeny vánočními svátky a oslavami konce roku.Jenom v Paříži bylo na 3 5000 manifestujích. Bylo ohlášeno 345 interpelací, z čehož 281 vedlo k zadržení.