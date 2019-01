Čtyři roky od masakru v Charlie Hebdo: Francie uctila oběti, Macron poslal vzkaz přes twitter

"Ti, kteří před čtyřmi lety zbaběle zaútočili na Charlie Hebdo, bojovali proti svobodě projevu a tedy i proti republice. Republika je pořád tu a svoboda projevu je silnější než kdy dřív. Nezapomeneme na ty, kteří za to zaplatili svým životem," napsal dnes na twitteru prezident Macron.

Ceux qui se sont lâchement attaqués à Charlie Hebdo, il y a 4 ans déjà, combattaient la liberté d’expression et donc la République. La République est toujours là, et la liberté d’expression plus forte que jamais. Nous n’oublions pas ceux qui ont payé cela de leur vie.

Při teroristickém útoku v redakci Charlie Hebdo zahynulo 11 lidí. Dvanáctou obětí byl policista, kterého bratři Chérif a Said Kouachiové zabili na útěku. V následujících dvou dnech zabil třetí terorista Amédy Coulibaly pět lidí - policistku a čtyři rukojmí v obchodě s košer potravinami. Kouachiové i Coulibaly byli zabiti.

U bývalé redakce časopisu Charlie Hebdo v ulici Nicolase Apperta se dnes sešli kromě ministrů vnitra, spravedlnosti a kultury a pařížské starostky také zástupci různých náboženství a pozůstalí obětí.

WATCH: French government officials take part in a ceremony at Charlie Hebdo's former office in honor of the 17 people killed in terrorist attacks 4 years ago #CharlieHebdo pic.twitter.com/gXaQWUrBu5