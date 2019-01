Evropské Silicon Valley? Dánsko chce u Kodaně vytvořit devět umělých ostrovů

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

"Všichni chtějí rozvoj města, ale málokdo mluví o rozvoji hospodářství," přivítal projekt dánský ministr financí a vnitra Simon Emil Amnitzböll-Bille. "Často se soustředíme na pracovní místa v oblasti vysoce rozvinutých technologií a v kancelářích, ale stejně tak je potřeba vyrábět věci každodenní potřeby," dodal ministr hospodářství Rasmus Jarlov.

Platz für Industrie: Dänemark plant neun neue Inseln vor Kopenhagen https://t.co/BtuBEXA3x3 pic.twitter.com/w0fnXyvVyQ — DER SPIEGEL (@DerSPIEGEL) 7. ledna 2019

V Kodani uvolnily v uplynulých letech továrny místo moderním designovým kancelářím, cyklostezkám a metru. Nejpozději od roku 2009 po klimatické konferenci se pak z této hustě zalidněné skandinávské metropole stalo evropské hlavní město ekologie.

Výstavba plánovaného "evropského Silicon Valley", jak projekt, který má vrátit zpracovatelský průmysl blíže centru města, nazval bývalý ministr hospodářství a současný šéf svazu zaměstnavatelů Brian Mikkelsen, má začít v roce 2022. O osm let později by podle plánu měly být dány do prodeje první pozemky.

Zkrátka nepřijde ani veřejnost, zvířata a rostliny. Všechny ostrovy mezi sebou propojí zelený pás. Zeleň bude mít na ostrovech celkovou rozlohu 700.000 metrů čtverečních a bude sloužit k odpočinku a relaxaci. Projekt s názvem Holmene (malé ostrovy), jehož náklady se odhadují na desítky miliard dánských korun (jedna dánská koruna odpovídá zhruba 3,4 českým korunám), ale zatím nemá zajištěno financování a projednat ho ještě bude muset dánský parlament.