Británie v šoku: Dav sprostě nadával prounijní poslankyni, prý je nácek a špína

"Kde je policie?" ptal se na twitteru politický zpravodaj nedělníku Mail on Sunday Harry Cole po zveřejnění záběrů, na nichž skupinka mužů pokřikuje na Soubryovou po cestě do Westminsterského paláce.

Ještě předtím narušilo rozhovor konzervativní poslankyně v televizi BBC provolávání hesla "Soubryová je nácek". Něco podobného nastalo také při interview na televizi Sky News, kde pro změnu demonstranti vykřikovali "lhářka" a "lži".

"S tímhle se dnes Anna Soubryová musela potýkat. Byla milá a brala to sportovně, ale jak je možné, že tohle není obtěžování nebo zastrašování?" uvedla na twitteru reportérka Sky News Kay Burleyová, která rozhovor se Soubryovou točila.

"This is astonishing. This is what has happened to our country"



Conservative MP @Anna_Soubry briefly stops live BBC interview as protesters chant "Soubry is a Nazi"https://t.co/qEgttwPUbL pic.twitter.com/Hc41vcLZgR