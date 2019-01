Odklad brexitu? Britský tisk získal nové informace, vláda je obratem popřela

Vystoupení Británie z EU se řídí článkem 50 lisabonské smlouvy o fungování unie a podle Soudního dvora EU může Londýn jednostranně brexit odvolat, případně ho ve shodě s dalšími unijními státy odložit. A právě o odkladu podle The Daily Telegraph nyní Londýn uvažuje kvůli obavě, že se nepodaří včas zavést brexitovou dohodu, kterou Mayová s Bruselem dojednala.

Deník uvedl, že tři jeho unijní zdroje potvrdily, že Britové zkoumají možnosti k prodloužení lhůty ve zmíněném článku 50. Jeden ze zdrojů údajně tyto diplomatické styky popsal tak, že si britští činitelé "prostě plní domácí úkoly".

The Daily Telegraph se zprávou přišel poté, co konzervativní poslankyně a náměstkyně ministra pro kulturu, média a sport Margot Jamesová jako první z členů vlády připustila, že odklad termínu brexitu je možná nevyhnutelný. Stejného názoru jsou nyní i někteří britští komentátoři, kteří varují, že realizace kterékoli jiné než výchozí varianty brexitu bez dohody se už nedá stihnout.

Three EU sources confirmed that UK officials had been “testing the waters” on an Article 50 extension https://t.co/Zua5WB1F2j