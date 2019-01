EU vyjde Mayové vstříc? Nechceme Británii uvěznit, řekl irský premiér

— Autor: ČTK

Evropská unie je ochotna poskytnout Londýnu písemně nová ujištění ohledně kontroverzní severoirské pojistky v brexitové dohodě, a to ještě předtím, než bude o dokumentu příští týden hlasovat dolní komora britského parlamentu. Listu The Irish Times to řekl irský premiér Leo Varadkar. Londýn a Brusel jsou prý kvůli této otázce v blízkém spojení.