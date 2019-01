Žena šla do porodnice. Lékaři ji uspali, po probuzení neměla půlku těla

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

Žena se těšila na svého dalšího potomka, ale její porod se nečekaně zkomplikoval. Kvůli stavu, který se nazývá placenta accreta, kdy placenta proroste stěnou dělohy, musela urychleně podstoupit císařský řez.

Během něj ale ztratila šest litrů krve. Dostala pět krevních transfuzí a lékaři jí museli dělohu vyoperovat. Pacientce totiž doslova o život. Následně jí lékaři uvedli do umělého spánku a a převezli na jednotku intenzivní péče, kde měla být pod dohledem lékařského personálu.

Po pěti dnech se Ella probudila a nemohla se dočkat, až poprvé uvidí svou dcerku. V tu chvíli ale přišel šok. Dozvěděla se, že kromě placenty přišla i o obě dolní končetiny. Lékaři jí nohy museli amputovat.

Za vším stojí chyba na straně lékařů, kteří ji jeden den zapomněli zkontrolovat a přišli za ní až za šest hodin. V nohou se mezi tím vytvořily krevní sraženiny, kvůli kterým v nich přestala cirkulovat krev. Okamžitě ji proto převezli na operační sál, kde se chirurgové snažili napravit to, co pokazili. Obnovit krevní oběh v končetinách se jim už ale nepodařilo.

"Přivést na svět své dítě by mělo být tím nejkrásnějším momentem v životě. Neměla jsem tušení o tom, co se se mnou děje. Uspali mě, aby provedli císařský řez a hned potom mě uvedli do kómatu. Když mě znovu přivedli k vědomí, myslela jsem, že jsem se probudila po císařském řezu. Těšila jsem se, že uvidím malou," řekla britským médiím zdrcená Ella.

Žena teď svádí každodenní boj se životem. Doma se musí postarat o svých sedm dětí, které se jí díky amputaci bojí. Bydlí ve dvoupatrovém bytě, což pro ni také není vhodné. A od nemocnice se dočkala pouze omluvy, nikoliv však kompenzace.