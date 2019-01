Diplomatická válka? Itálie otevřeně podpořila „žluté vesty". Paříž žádá Řím o respekt

TOP 09 je deset let! Je však co slavit?

„Podporuji poctivé občany, kteří protestují proti prezidentovi, jenž vládne proti svému lidu," řekl italský vicepremiér Matteo Salvini, předseda Ligy, ale také ministr vnitra. Vzápětí dodal, že odsuzuje násilnost posledních projevů.

Také vicepremiér Luigi Di Maio, stojící na čele Hnutí 5 hvězd (M5S), jež usiluje o radikální zavedení přímé demokracie od okamžiku svého vzniku v roce 2009, vyzval v dlouhém dopisu na blogu Il blog delle Stelle „žluté vesty" k tomu, aby „nic nevzdávaly". Nabídl jim zároveň, aby se zapojily do „systému přímé demokracie", který hnutí vyvinulo pod názvem Rousseau.

Francouzská ministryně zahraničních věcí Nathalie Loiseauová reagovala včera suše na twitteru, kde napsala: „Francie si dává pozor, aby uštědřovala lekce Itálii. Ať se pánové Salvini a Di Maio naučí zamést před vlastními dveřmi." Luigi Di Maio jí dnes na stejném blogu odpověděl: „Možná zapomněla (ministryně), když její prezident Macron hovořil o naší vládě, a srovnal ji s leprou: „Vidíme ji šířit Evropou jako lepra. V zemích, ve kterých jsme si mysleli, že by bylo nemožné je znovu vidět, v sousedních zemích," ocitoval Di Maio. „Jaké pokrytectví," napsal. A dodal dále: „Francouzský lid požaduje změnu a naslouchá svým potřebám. Nemohu než sdílet tyto touhy, ani si nemyslím, že nějak urážím francouzské občany."

A bojovně zopakoval v narážce na politiku Francie v Africe: „Je zřejmé, že se něco musí změnit. Například je načase zastavit ochuzování Afriky kolonializačními politikami, které způsobují vlny migrace do Evropy a které Itálie opakovaně čelí sama."

Di Maio: Duch „žlutých vest" je stejný jako Hnutí 5 hvězd!

Il blog delle Stelle je velmi sledovanou politickou platformou. Vtextu, který Di Maio včera zveřejnil, můžeme číst: „Sledujeme z Itálie vaši bitvu od začátku (...), víme, co vás k ní vede a důvody, pro něž jste se rozhodli jít do ulic," napsal Luigi Di Maio ve svém otevřeném dopisu. „Je to stejný duch, který vede hnutí Pěti hvězd a tisíce Italů od 4. října 2009, den našeho zrodu, odkdy jsme se nezastavili," píše. „Vy, Žluté vesty, nevzdávejte nic! Méně než za čtyři roku po svém vzniku, a navzdory urážkám a posměškům, Hnutí pěti hvězd vstoupilo do Parlamentu, (...) jsme u moci a ti, kteří se nám posmívali, zmizeli dnes z politické scény," konstatuje na blogu Di Maio.

„Hnutí pěti hvězd je připraveno nabídnout podporu, kterou potřebujete," pokračuje vicepremiér, a přímo odkazuje na platformu Rousseau, nazvanou podle francouzského filozofa „sociální smlouvy", jež umožňuje propojit zvolené zástupce s jejich podporovateli.

Ministryně Loiseaauová se při svém dnešním příjezdu do Bruselu svěřila agentuře AFP: „Myslím, že prioritou italské vlády je, aby se zabývala blahem italského lidu, nejsem si jistá, že zabývání se žlutými vestami souvisí jakýmkoliv způsobem s blahem italského lidu." A před novináři ještě doplnila: „Hodně jsem slyšela od italské vlády, že požaduje respekt pro způsob, jakým vládne Itálii. Tento respekt jim náleží, ale náleží jakékoliv zemi, zvláště, když jsme sousedé, spojenci a přátelé."

Apel Mattea Salviniho a Luigiho Di Maio, nejvyšších současných italských politiků, přichází pět měsíců před evropskými volbami. Právě o nich Di Maio tvrdí, že mohou dát vzniknout „nové Evropě, té Žlutých vest, těch hnutí, jež jsou přímou demokracií. Budu to těžká bitva, kterou můžeme vést společně," vyzývá italský vládní představitel.