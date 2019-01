Sněhová katastrofa na Slovensku: Velmi špatně jízdné silnice, uvízlé kamiony, zrušené lety

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

Slovenský hydrometeorologický úřad (SHMÚ) varuje před sněžením v několika krajích. Výstraha 1. stupně platí pro Banskobystrický, Trenčínský, Košický, Nitranský, Trnavský a Žilinský kraj až do 18 hodin, v některých částech potrvá výstraha až do zítřejší 6. hodiny ranní. Napadnout by v nich mohlo mezi 10 až 35 centimetry sněhu. Na západě země se může tvořit náledí a téměř na celém území Slovenska i sněhové jazyky.

„Dopravní situace bude dnes v západní polovině Slovenska velmi špatná,“ varoval SHMÚ prostřednictvím svého facebookového profilu. Ve střední a východní části země navíc očekávají meteorologové v průběhu noci nízké teploty. Ty mohou v minimech dosahovat -15 až -18 stupňů Celsia.

Sníh potrápil také Bratislavu. Kvůli nepříznivým podmínkám nejezdily v některých částech města trolejbusy. Bratislavský dopravní podnik na facebooku zveřejnil varování, že se očekává „zpoždění některých spojů v důsledku nepříznivého počasí a sněžení.“ Ve 14 hodin skončila ve městě výstraha, kterou meteorologové v půl dvanácté zvýšili na druhý stupeň.

Před dvanáctou hodinou však bylo bratislavské letiště Milana Rastislava Štefánika nuceno odklonit tři přílety dopravce Ryanair do Budapešti. Tam letadla vyčkávala na zlepšení situace v Bratislavě. Problémy se týkaly linek z Londýna, Birminghamu a Marrakéše. Zhruba ve 13 hodin přestalo v Bratislavě sněžit.

Odlety z Bratislavy do Birminghamu a Londýna byly z důvodu odklonění opožděny zhruba o 3 hodiny, let do Marrakéše byl zrušen. Podle Veroniky Ševčíkové, mluvčí letiště M.R. Štefánika, je již „hlavní dráha letiště provozuschopná a lety jsou tak vypravovány podle platného letového řádu“.

Problémy hlásí lidé i z dalších částí země. Na některých horských přechodech uvázli kamiony, které mají zákaz jimi projíždět. Na D1 mezi Trnavou a Bratislavou podle webu Aktuality.sk stojí několik odstavených aut. Slovenská média také informují o dopravních nehodách spojených se sněhem a ledovkou.

Ve Vysokých Tatrách podle webu Pravda.sk nadále platí třetí stupeň lavinového nebezpečí. Laviny se v prudkém svahu mohou uvolnit již při malém zatížení. Ve vysokých polohách se nachází mezi 120 a 220 centimetry sněhu. V Malé i Velké Fatře, stejně jako v Nízkých Tatrách, platí druhý z pětistupňové škály.